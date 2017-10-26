НАТО: Росія ввела нас в оману офіційною інформацією про «Захід-2017» - насправді навчання були набагато масштабнішими

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Українську правду», Російську Федерацію у черговий раз впіймали на брехні. Цього разу йшлось про масштаби навчань «Захід - 2017».Зокрема, під час перемовин з офіційним представником Російської Федерації при Північноатлантичному Альянсі Олександром Грушком, речники НАТО зауважили, що Москва надала некоректну інформацію стосовно навчань «Захід-2017». Зокрема, російську сторону звинуватили у порушенні правил, направлених на зменшення напруженості між сторонами і маніпулюванні відомостями про військові навчання. Наприклад, Москва повідомляла, що до навчань у Білорусі буде залучено дванадцять тисяч сімсот військовослужбовців. Самі навчання мали проходити протягом одного тижня ( з чотирнадцятого по двадцяте вересня 2017 року) в Білорусі, Балтійському морі та у Калінінграді.За інформацією НАТО, насправді до навчань було залучено у кілька разів більше військовослужбовців, які тренувались нападати на західні країни протягом двох місяців – серпня і вересня. Росії закидають маніпулювання кількістю учасників, географічним розташуванням та перекрученням сценарію навчань. Грушко, зі свого боку, маніпуляцій не визнав і наголосив, що у НАТО переплутали із «Заходом-2017» кілька інших навчань.