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Бабченко: чудовим життям живете, російські нащадки!

Бабченко: чудовим життям живете, російські нащадки!
За словами журналіста Аркадія Бабченка, і місті Біробіджан відкрили капсулу, яка мала містити послання для нащадків, закладену в 1967 році. Незважаючи на те, що тест послання зник, журналіст пропонує уявити що саме предки написали б сучасним росіянам, - інформує видання replyua.net.

Так, Бабченко переконує, що послання виглядало б приблизно так: «Шановні нащадки! У цьому році ми відзначаємо шестиріччя першого польоту в космос. Сподіваємось, ви і досі є великою космічною державою. Що значить, ракети не злітають, хоч їх і святять попи кадилами? Що значить розікрали гроші на будівництво космодрому? По Біробіджану під час повені проплила балістична ракета? Вважаєте, що земля пласка?

Добре, давайте про інше. Сподіваємось, ви й досі живете у братстві, створюючи єдиний радянський народ... З ким воюєте? З Україною, Грузією, Молдовою? Штурмуєте Донбас? Відправляєте найманців вбивати українців?

Нехай. Головне, що вже двадцять два роки минуло із закінчення найбільш кровопролитної війни...Що ви можете повторити? Які «На Берлін»? Освячуєте ракети «Сатана»? Створюєте ікони з портретом Сталіна?

Ну що ж, принаймні ви не знаєте голоду. Давите трактором помідори і гусей? Спалюєте м'ясо? Заводите кримінальні справи за сир і буженину? Правильним шляхом йдете, нащадки», - підсумовує Бабченко.
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