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В ИГИЛ самое большое число наемников из России

В ИГИЛ самое большое число наемников из РоссииНа стороне террористической организации «Исламское государство» воевали и продолжают вести боевые действия более 3400 российских граждан. Как информирует replyua.net, такие данные подтверждает компания из Соединенных Штатов Америки Soufan Group в своем докладе о количестве иностранных наемников в рядах террористов и тех из них, которые вернулись домой.

Согласно данным американской компании, в ряды террористов ИГИЛ вступили 3417 российских граждан. Таким образом, Российская Федерация занимает первое место в рейтинге стран, самое большое количество граждан которой вступили в ряды «Исламского государства». Следом за Россией по количеству наемников в ИГИЛ разместилась Саудовская Аравия – 3224 человека. Далее, третье место заняла Иордания – 3000 человек. На четвертом месте находится Тунис с 2926 гражданами, вступившими в ИГИЛ. Как бы ни странно, но в пятерку лидеров среди таких стран также попало и одно европейское государство – Франция, 1910 жителей которой также стали наемниками «армии сатаны».

Кроме того, у американской компании имеются данные, что четыре сотни граждан Российской Федерации приняли решение прекратить участие в войне в рядах ИГИЛ и вернуться домой.
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