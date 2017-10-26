В ИГИЛ самое большое число наемников из России

Согласно данным американской компании, в ряды террористов ИГИЛ вступили 3417 российских граждан. Таким образом, Российская Федерация занимает первое место в рейтинге стран, самое большое количество граждан которой вступили в ряды «Исламского государства». Следом за Россией по количеству наемников в ИГИЛ разместилась Саудовская Аравия – 3224 человека. Далее, третье место заняла Иордания – 3000 человек. На четвертом месте находится Тунис с 2926 гражданами, вступившими в ИГИЛ. Как бы ни странно, но в пятерку лидеров среди таких стран также попало и одно европейское государство – Франция, 1910 жителей которой также стали наемниками «армии сатаны».
Кроме того, у американской компании имеются данные, что четыре сотни граждан Российской Федерации приняли решение прекратить участие в войне в рядах ИГИЛ и вернуться домой.