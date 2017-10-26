валюта
СпецтемаБлогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Собчак уличили в лицемерии относительно Крыма

Собчак уличили в лицемерии относительно Крыма
На своей странице в социальной сети Facebook пользователь Вадим Манукян пишет, что известная российская журналистка Ксения Собчак, которая заявила о своих президентских амбициях, на пресс-конференции заявила, что аннексированный Крым является частью Украины, но при этом на ее официальном портале можно увидеть опубликованную карту с «российским Крымом», передает replyua.net.

«Хочу сразу оговориться, что Ксения Собчак своих сторонников собирает только на территории Российской Федерации, если судить по представленной карте. По состоянию на сегодняшний день уже 53 крымчанина записались, и они учтены в ее 10 тысяч поддержки из 100 тысяч необходимых. Поэтому, несмотря на заявление, на самом деле Собчак делает на крымчан свою ставку на выборах. Хитро», - отметил он.

Напомним, ранее Ксения Собчак озвучила свои главные претензии к нынешнему главе Кремля Владимиру Путину. Журналистка акцентировала внимание на том, что российского оппозиционера Алексея Навального нужно допустить к выборам. «Есть
человек, который может представлять оппозицию даже среди людей, которые с ним не во всем соглашаются. Вокруг Навального могут объединиться самые разные силы», - сказала Собчак.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
25 окт 2017
8405

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

25 окт 2017
4686

Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Последние новости

Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»

В ИГИЛ самое большое число наемников из России

Собчак уличили в лицемерии относительно Крыма

Путин намерен построить на Курилах военную базу

В Украине заявили о рисках транзита газа в ЕС из-за действий «Газпрома»

Украина второй раз подала иск на РФ в ЕСПЧ, - Петренко

Эксперт назвал главную проблему в расследовании дел против украинских коррупционеров

Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

В больнице Харькова умерла еще одна жертва страшного ДТП

ГПСУ: пограничники Польши начали проверять украинцев с помощью рентгена

В WizzAir сообщили о планах покинуть аэропорт «Жуляны»

Штайнмайер назвал главную проблему в восстановлении отношений с Россией

Кадыров был заинтересован в убийстве Мосийчука – МВД

Политолог назвал возможную причину покушения на Мосийчука

Ученые показали видео с самой необычной медузой

В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию

Рабинович пояснил, чем Собчак лучше Навального

30-летний охранник Мосийчука работал в полке полиции особого назначения

Принц Саудовской Аравии построит город будущего за полтриллиона долларов

Собчак и Поклонская обменялись «любезностями» из-за заявления о Крыме

 Новости за день