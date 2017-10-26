Собчак уличили в лицемерии относительно Крыма

На своей странице в социальной сети Facebook пользователь Вадим Манукян пишет, что известная российская журналистка Ксения Собчак, которая заявила о своих президентских амбициях, на пресс-конференции заявила, что аннексированный Крым является частью Украины, но при этом на ее официальном портале можно увидеть опубликованную карту с «российским Крымом», передает replyua.net.
«Хочу сразу оговориться, что Ксения Собчак своих сторонников собирает только на территории Российской Федерации, если судить по представленной карте. По состоянию на сегодняшний день уже 53 крымчанина записались, и они учтены в ее 10 тысяч поддержки из 100 тысяч необходимых. Поэтому, несмотря на заявление, на самом деле Собчак делает на крымчан свою ставку на выборах. Хитро», - отметил он.
Напомним, ранее Ксения Собчак озвучила свои главные претензии к нынешнему главе Кремля Владимиру Путину. Журналистка акцентировала внимание на том, что российского оппозиционера Алексея Навального нужно допустить к выборам. «Есть
человек, который может представлять оппозицию даже среди людей, которые с ним не во всем соглашаются. Вокруг Навального могут объединиться самые разные силы», - сказала Собчак.