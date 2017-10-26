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Путин намерен построить на Курилах военную базу

Путин намерен построить на Курилах военную базу
В интервью журналистам «РИА Новости» российский сенатор Франц Клинцевич сообщил, что в ближайшей перспективе Российская Федерация начнет строить базу военно-морского флота на Курильских островах, на которую смогут прибывать любые корабли, включая те, которые относятся к первому рангу, сообщает replyua.net. «Все идет строго по плану, без непредсказуемых рывков», - говорит сенатор. Пот его словам, на Курилах будет восстановлена автономная сеть, добавив, что проведение этих работ также связано с созданием базы ВМФ России.

Член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко считает, что строительство этой базы можно воспринимать как сигнал Японии, сообщает российское издание «Экономика сегодня».

«Курильская гряда является российской территорией, поэтому государство, разместив на ней военную инфраструктуру и вооружения, сможет обеспечить безопасность юго-восточных рубежей. Не секрет, что Япония имеет определенные территориальные претензии по Курилам — элементы военной мощи РФ вполне четко будут сигнализировать Токио то, что педалирование этой темы в будущем будет бесперспективным», - сказал он.
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