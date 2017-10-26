Рабинович пояснил, чем Собчак лучше Навального

Если говорить в глобальном смысле о том, чем лучше Алексей Навальный Ксении Собчак, или чем лучше Собчак Навального, предстоит очень длительный и сложный разговор, однако можно назвать одну тему, которая доказывает, что в ней Собчак точно лучше Навального, - это понимание телеведущей, кому на самом деле принадлежит Крым.
Как информирует replyua.net, об этом Слава Рабинович, российский блогер, написал на своей странице в Фейсбуке. «Ей не хватило то ли знаний, то ли времени, то ли и того, и другого, чтобы перечислить все формальные (до сих пор действующие) международные обязательства России в отношении Украины, но она хотя бы назвала главное (Будапештский меморандум 1994 года) и верно сформулировала, чей Крым. Юрист Алексей Навальный такого элементарного шага не сделал, а политик Алексей Навальный в этом отношении сделал шаг довольно убогий», - пишет Рабинович.
По его словам, несмотря на заявление Собчак, доверие к РФ подорвано, причем на очень долгие годы, и даже при самом идеальном сценарии (возвращение украденного) РФ еще долго не сможет восстановить репутацию. Блогер отмечает, что, чем быстрее Россия вернет Крым и все остальное украденное ею, тем скорее начнется процесс завоевания доверия.