Собчак и Поклонская обменялись «любезностями» из-за заявления о Крыме

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, нашла тему, которая помогла ей отвлечься от фильма «Матильда» - она начала критиковать Ксению Собчак, назвавшую Крым украинским.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Поклонская раскритиковала телеведущую за Крым. «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается. Неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия?», - заявила Поклонская, подчеркнув, что Собчак не уважает людей, сделавших выбор. Телеведущая, в свою очередь, ответила Поклонской на своей странице в Фейсбуке.
«Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава: даже Сбербанк России не признает Крым частью России. Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение?», - написала Собчак. Также кандидат в президенты подчеркнула, что, в отличие от Поклонской, она жила в РФ, а ее отец был одним из авторов Конституции, и ей неприятно, что Россия не соблюдает международное право.