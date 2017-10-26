валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Политик рассказал о реальном рейтинге Путина в России

Политик рассказал о реальном рейтинге Путина в России
Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, заявил о том, что цифра в 86 процентов россиян, поддерживающих Владимира Путина, является вымышленной, и на самом деле свое доверие действующему президенту выражают не более 52 процентов граждан. Как информирует replyua.net, об этом Касьянов заявил в интервью сайту «Гордон».

«Ну, по одобрению каких-то действий, может, не 86–85%, но процентов 65 есть. А вот если спросить: "Как вы будете голосовать?", то за него, как всегда это и было, около 50%. Социологи, политтехнологи всегда спорят, сколько у него: 45 или 52? Единственный раз, когда он на самом деле выиграл, – это 2000 год, тогда Путин 52% набрал. А так у него 45, 48, 50», - считает политик. По словам Касьянова, половина граждан РФ получают информацию только с пропагандистских телеканалов, и их продолжают травить ложью – цены на нефть возрастут, дороги отремонтируют, плохие американцы перестанут досаждать, потерпите, подождите, и все будет хорошо.

Однако Касьянов исключает массовые протесты в стране в ближайшее время. «Сейчас невозможно. Нас было 100 тысяч в декабре 2011-го, в начале 2012-го, а теперь не выйдет столько – ни в Москве, ни в других городах. Есть основания для уличного протеста, но не такого масштаба», - добавил бывший премьер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
25 окт 2017
6394

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

25 окт 2017
4521

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Российские власти могут комментировать для удовлетворения своих интересов прозвучавшее вчера, 24 октября, заявление кандидата на должность президента России Ксении Собчак относительно Крыма. Как

25 окт 2017
4210

Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Последние новости

Принц Саудовской Аравии построит город будущего за полтриллиона долларов

Собчак и Поклонская обменялись «любезностями» из-за заявления о Крыме

Стали известны новые детали встречи Порошенко и Волкера

Трамп назвал себя человеком с высоким уровнем интеллекта

Захарченко опять мечтает захватить новые города

Пономарь: «Враг пытается ввести Украину в состояние эмоционального экстаза, чтобы манипулировать нами»

Билл Клинтон сделал громкое заявление в адрес России

Политик рассказал о реальном рейтинге Путина в России

Мадрид обещает Барселоне экономический коллапс

Покушение на Мосийчука: из-за взрыва политолог Бала получил ранение легких и печени

Романенко: Россия перебросила новое оружие в Крым для нападения на Украину

Бизнесмен: «Интересно, а как власти будут собирать налог на кошечек и собачек?»

Тезис «Порошенко хуже Януковича» не нашел поддержки среди украинцев

Политконсультантом Собчак стал Белковский

В Украине значительно возросли штрафы за стоянку на местах для инвалидов

НАТО обвиняет РФ в осознанном введении в заблуждение

Мосийчук прокомментировал покушение сразу после операции

Депутаты ВР составили перечень потенциально опасных пород собак

В США новый скандал с e-mail-ами Клинтон

Саакашвили: «Это тот случай, когда я полностью соглашусь с Геращенко»

 Новости за день