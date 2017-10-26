Политик рассказал о реальном рейтинге Путина в России

Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, заявил о том, что цифра в 86 процентов россиян, поддерживающих Владимира Путина, является вымышленной, и на самом деле свое доверие действующему президенту выражают не более 52 процентов граждан. Как информирует replyua.net, об этом Касьянов заявил в интервью сайту «Гордон».
«Ну, по одобрению каких-то действий, может, не 86–85%, но процентов 65 есть. А вот если спросить: "Как вы будете голосовать?", то за него, как всегда это и было, около 50%. Социологи, политтехнологи всегда спорят, сколько у него: 45 или 52? Единственный раз, когда он на самом деле выиграл, – это 2000 год, тогда Путин 52% набрал. А так у него 45, 48, 50», - считает политик. По словам Касьянова, половина граждан РФ получают информацию только с пропагандистских телеканалов, и их продолжают травить ложью – цены на нефть возрастут, дороги отремонтируют, плохие американцы перестанут досаждать, потерпите, подождите, и все будет хорошо.
Однако Касьянов исключает массовые протесты в стране в ближайшее время. «Сейчас невозможно. Нас было 100 тысяч в декабре 2011-го, в начале 2012-го, а теперь не выйдет столько – ни в Москве, ни в других городах. Есть основания для уличного протеста, но не такого масштаба», - добавил бывший премьер.