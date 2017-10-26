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НАТО обвиняет РФ в осознанном введении в заблуждение

НАТО обвиняет РФ в осознанном введении в заблуждениеВо время военных учений Российская Федерация значительно занизила количество своих военнослужащих на территории Беларуси. В результате такого поворота событий, Североатлантический Альянс намерен обвинить Россию в осознанном введении в заблуждение, о чем пишет Die Welt.

Как информирует replyua.net, иностранное издание отмечает, что из-за того, что Россия, по мнению НАТО, сознательно занизила количество военных, которые принимали участие в учениях «Запад-2017», руководство Североатлантического Альянса планирует обвинить РФ в сознательном введении в заблуждение.

В сообщении также отмечается, что этот вопрос будет поднят во время заседания Совета Североатлантический Альянс – Россия, которое состоится в тот же день, 26 октября в Брюсселе. В НАТО заявили: «Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении РФ». Как известно, еще в июле месяце во время заседания совета представители Альянса не скрывали скепсиса относительно реальных цифр участников учений. В то же время Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что, имея в запасе предыдущий опыт, РФ может занижать численность военных, которые были задействованы в учениях.
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