НАТО обвиняет РФ в осознанном введении в заблуждение

Как информирует replyua.net, иностранное издание отмечает, что из-за того, что Россия, по мнению НАТО, сознательно занизила количество военных, которые принимали участие в учениях «Запад-2017», руководство Североатлантического Альянса планирует обвинить РФ в сознательном введении в заблуждение.
В сообщении также отмечается, что этот вопрос будет поднят во время заседания Совета Североатлантический Альянс – Россия, которое состоится в тот же день, 26 октября в Брюсселе. В НАТО заявили: «Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении РФ». Как известно, еще в июле месяце во время заседания совета представители Альянса не скрывали скепсиса относительно реальных цифр участников учений. В то же время Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что, имея в запасе предыдущий опыт, РФ может занижать численность военных, которые были задействованы в учениях.