валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Блогер: Росія нарвалась – у Держдепі обговорюють новий пакет санкцій

Блогер: Росія нарвалась – у Держдепі обговорюють новий пакет санкцій
За словами блогера Мирослава Гая, Кремль вже доволі давно потрапив у доволі неприємну фінансову ситуацію з огляду на санкції, запроваджені Сполученими Штатами. Але гучний закон, підписаний Дональдом Трампом кілька місяців тому, може стати далеко не останнім санкційним пакетом, який Москва отримає від Вашингтону, - інформує видання replyua.net.

Зокрема, за інформацією блогера прямо у ці миті у Державному департаменті Сполучених Штатів відбуваються міжвідомчі наради, покликані з’ясувати питання: чи варто вводити нові пакети санкцій проти Російської Федерації, і якщо потрібно – то в якому обсязі. Причиною для таких обговорень стало застосування російськими військовими хімічної зброї проти мирного населення в Сирії, а тому Кремль ризикує отримати найбільш болісний пакет санкцій за свою історію.

Гай переконаний, що російське Міністерство фінансів у курсі ситуації, а тому для того, щоб хоч трохи пом’якшити удар від нових жорстких санкцій, розглядають можливість обмежити конвертацію валюти для власного населення. А вже настала осінь, і лопухи з лободою заготовити на зиму буде доволі складно. Але у росіян залишаються старі дідівські способи виживання: кора, полювання, нафта в обмін на картоплю, - іронізує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
25 окт 2017
3983

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Российские власти могут комментировать для удовлетворения своих интересов прозвучавшее вчера, 24 октября, заявление кандидата на должность президента России Ксении Собчак относительно Крыма. Как

25 окт 2017
3855

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

25 окт 2017
3513

Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Последние новости

Блогер: російський міністр радіє підвищенню смертності

Увага! На Міцкевича в Києві стався вибух!

Ляшко розповів про подробиці замаху на свого однопартійця

На нардепа зробили замах – пораненого везуть до лікарні

В связях американцев с русскими новый поворот

Сазонов: ви смієтесь з «лотерейного білету» Ляшка, а це буде добре продуманий хід

После сегодняшнего события в КНР теперь Путину есть к чему стремиться

Ляшко считает, что субсидии не нужны, потому что они «кормят олигархов»

Блогер: Росія нарвалась – у Держдепі обговорюють новий пакет санкцій

Из-за нового законопроекта на улицах снова появится множество бездомных котов и собак

Експерт: є ті, хто кричить, що влада забула про Крим, і ті, хто тихо працює для його звільнення

Пьяный мужчина поджег дом собственной матери

«Укразализныця» уже в следующем году может ввести электронные билеты

Подарок под елочку: в Украине появятся алкогольные елочные игрушки к Новому году

Нусс: сьогодні Порошенко ще раз «втер носа» своїм критикам

Павел Нусс: мы очень близки к логическому завершению их аферы

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Перший пішов: Геращенко розповів про оголошення підозри одному з тих, хто бив нацгвардійця під ВРУ

Блогер: дві держави домовились «дружити проти України» за нашою спиною

Івано-Франківського «копа» відстояли у суді

 Новости за день