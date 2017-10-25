Блогер: Росія нарвалась – у Держдепі обговорюють новий пакет санкцій

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За словами блогера Мирослава Гая, Кремль вже доволі давно потрапив у доволі неприємну фінансову ситуацію з огляду на санкції, запроваджені Сполученими Штатами. Але гучний закон, підписаний Дональдом Трампом кілька місяців тому, може стати далеко не останнім санкційним пакетом, який Москва отримає від Вашингтону, - інформує видання replyua.net.Зокрема, за інформацією блогера прямо у ці миті у Державному департаменті Сполучених Штатів відбуваються міжвідомчі наради, покликані з’ясувати питання: чи варто вводити нові пакети санкцій проти Російської Федерації, і якщо потрібно – то в якому обсязі. Причиною для таких обговорень стало застосування російськими військовими хімічної зброї проти мирного населення в Сирії, а тому Кремль ризикує отримати найбільш болісний пакет санкцій за свою історію.Гай переконаний, що російське Міністерство фінансів у курсі ситуації, а тому для того, щоб хоч трохи пом’якшити удар від нових жорстких санкцій, розглядають можливість обмежити конвертацію валюти для власного населення. А вже настала осінь, і лопухи з лободою заготовити на зиму буде доволі складно. Але у росіян залишаються старі дідівські способи виживання: кора, полювання, нафта в обмін на картоплю, - іронізує блогер.