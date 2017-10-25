Журналист: «Выдвижение Собчак и ее заявления вызывают множество вопросов»

Одной из самых громких новостей за вчерашний день стало заявление про украинский Крым, прозвучавшее от Ксении Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты России.
Как информирует replyua.net, ссылаясь на Новое время, об этом в своем блоге пишет корреспондент Иван Яковина. По его словам, Собчак говорила много чего во время пресс-конференции, но для Киева самыми громкими были слова о полуострове – телеведущая считает Крым украинским с точки зрения международного права, и заявление украинцам понравилось.
«Позиция мира по этому вопросу известна, ее, в общем, никто не оспаривает. Вся проблема в российском праве, а его Ксения как бы вывела за скобки. Проще говоря, интересно не то, что она думает о статусе Крыма с точки зрения Малави, Уганды или Румынии, а каковая ее позиция с точки зрения гражданки и потенциального президента РФ. А вот тут – неизвестность», - подчеркивает Яковина. По его словам, и многие другие заявления Собчак, а также и само выдвижение телеведущей вызывают очень много разных вопросов.