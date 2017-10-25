Поклонская прокомментировала заявление Собчак о Крыме

Ксения Собчак, заявившая об украинском Крыме, дальше своего тусовочного мира ничего не видит, а также не уважает людей. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление прозвучало от Натальи Поклонской, депутата Госдумы.
«Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще больше не обсуждается. Неужели еще кто-то до сих пор не знает, что Севастополь и Крым – это Россия?», - подчеркнула Поклонская. Напомним, что накануне Ксения Собчак провела пресс-конференцию, посвященную своему выдвижению в президенты РФ. Во время общения с журналистами телеведущая заявила, что Крым является только украинской территорией согласно международному праву.
Многие политологи поспешили заметить, что этим заявлением Собчак перечеркнула свою политическую карьеру в РФ, поскольку подавляющее число россиян считают Крым российским, и по этой причине Собчак может потерять сразу несколько процентов голосов на выборах.