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Собчак считает, что ее не нужно судить за слова о Крыме

Собчак считает, что ее не нужно судить за слова о Крыме
По мнению известной телеведущей Ксении Собчак, заявившей о планах участвовать в выборах президента Российской Федерации в следующем году, ее не стоит судить за высказывания о Крыме, сообщает replyua.net. «Законодательством предусмотрено, что
подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе ничего не говорится о констатации факта или вообще о высказывании своей точки зрения, которая не совпадает с официальным курсом государства», — сказала Собчак в интервью РИА Новости.

Некоторые эксперты считают, что ее высказывание является обычным проявлением свободы слова. По мнению других, судебная практика по таким высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма «Меня нельзя за это судить, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Как раз для этого я принимаю участие в кампании, чтобы они не были осуждены незаконно в тишине», — отметила Собчак.

Отметим, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказать Ксению Собчак за слова о Крыме, «посадив лет на пять».
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