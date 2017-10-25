Окружение Путина обогатилось еще на 24 миллиарда долларов

Сотрудники Центра по исследованию организованной преступности и коррупции заявили о том, что окружение российского лидера Владимира Путина разбогатело еще на 24 миллиарда долларов, и эти деньги распределены между старыми друзьями и членами семьи президента РФ.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт организации, в материале указывается, что эти миллиарды контролируются людьми из ближнего круга Путина. «24 миллиарда долларов - это деньги «членов семьи, старых друзей и друзей, которые стали членами семьи». Большинство из этих людей из «ближнего круга», связанные с нефтегазовыми активами или госкомпаниями. В частности, среди них Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Ротенберги», - говорится в материале.
При этом в организации подчеркнули, что «кошельками» российского главы продолжают оставаться Петр Колбин, Сергей Ролдугин и Михаил Шеломов. О последнем эксперты даже подготовили отдельный материал – авторы отчета отмечают, что сам Шеломов даже не знает, сколькими активами владеет ООО «Акцепт», - компания, которая ему принадлежит.