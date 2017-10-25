Сотник: «Не бесите меня. Развели в стране политический сифилис!»

Саша Сотник, известный российский журналист, подверг резкой критике выдвижение Ксении Собчак на президентских выборах в РФ, о чем он написал на своей странице в Фейсбуке, информирует replyua.net.
Он назвал телеведущую самыми разными словами, в том числе и «куртизанкой». «Не бесите меня, пожалуйста, этой куртизанкой. Я ведь уже сказал: "Собчак на оба ваши дома". Вы, что, законов б**дского жанра не знаете? Крым украинский, - обнажила ляжки жрица. Политзаключенные должны быть освобождены - и приподняла юбку еще выше», - подчеркнул Сотник. Также журналист призвал россиян «не ходить по борделям, поскольку в стране уже и так был разведен «политический сифилис».
Сотник подчеркнул, что в случае «хождения по борделям россияне заразятся еще чем-нибудь, более страшным, например, атомным». Напомним, что накануне, 24 октября, Собчак дала пресс-конференцию, посвященную своему выдвижению, и заявила о том, что Крым является украинской территорией с точки зрения международного права.