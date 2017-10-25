Политолог пояснил, решится ли Путин на обострение военных конфликтов ради победы на выборах

Владимир Путин, президент России, в ближайшее время не решится на обострение военного конфликта на востоке Украины, даже в том случае, если будет знать, что такие действия помогут ему одержать победу на следующих президентских выборах.
Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, российский политолог. «Он не пойдет на обострение на Донбассе. Потому что это не столь необходимо для этих выборов. Ведь выборы ‒ они не 18 марта состоятся. Они сейчас идут – в закрытых кабинетах и коридорах власти. Там 50-60 самых богатых людей России, ее руководители, решают, кто будет их "паханом" на ближайшие 6 лет. И к Путину очень серьезные претензии», - отметил Пионтковский.
По его словам, на сдерживание Путина также могли повлиять настроения в Соединенных Штатах, поскольку он знает, что в случае обострения ситуации на Донбассе Вашингтон сразу же передаст Киеву летальное вооружение, в том числе и Джавелины, также могут быть инициированы и другие мероприятия.