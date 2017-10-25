Собчак рассказала о своих претензиях к Путину

Заявившая о своих планах баллотироваться на должность президента России телеведущая Ксения Собчак, рассказала о своих претензиях к нынешнему главе Кремля Владимиру Путину. Как передает replyua.net, об этом Собчак сообщила во время интервью журналистам программы вДудь. По ее словам, в России не проводятся открытые выборы. «Нужно допустить Алексея Навального к выборам. Есть человек, который может представлять оппозицию даже среди людей, которые не во всем с ним согласны. Именно вокруг Навального может произойти объединение самых разных сил», - сказала Собчак. После этого телеведущая добавила, что суть ее претензий к Путину заключается в отсутствии независимого суда.
«Суд не должен быть инструментом, который используется по отношению к политическим оппонентам», - продолжила Собчак.
«Есть еще третья претензия - это экономика в изоляции. Все, что произошло в международном масштабе, то насколько мы сейчас оказались изолированы, мы умудрились рассорится со всеми западными государствами, и все это может привести нас к ужасной катастрофе», - заключила телеведущая.