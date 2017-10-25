Собчак: «На руках Суркова – кровь. Он несет ответственность за Донбасс»

Ксения Собчак, российская телеведущая и кандидат в президент РФ, заявила о том, что Владислав Сурков, помощник российского президента, является человеком, который несет ответственность за происходящее на востоке Украины.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, об этом Собчак рассказала в интервью Юрию Дудю. «Я к Суркову отношусь как к человеку, который на сегодняшний момент ответственен за то, что происходит в Украине. Я считаю, что на сегодняшний момент у него на руках кровь. Для меня эта ситуация выглядит так», - заявила телеведущая. Также Собчак отметила, что считает большой ошибкой то, что помощник российского президента ввязался в дела Украины.
Собчак добавила, что не имеет представления, как можно исправить эту ситуацию в дальнейшем. Напомним, что вчера Собчак провела пресс-конференцию, посвященную своему выдвижению на президентских выборах. В частности, телеведущая отметила, что не будет представлять политические силы и станет самовыдвиженцем. Также она заявила, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией.