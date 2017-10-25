Журналист: «Получается, что Крым сдает не Собчак, а сам Путин»

Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявление Ксении Собчак, выдвинувшей свою кандидатуру на пост президента РФ, передает replyua.net.
По его словам, на пресс-конференции Собчак удалось сделать то, чего бы никогда не сделал оппозиционер Навальный: телеведущая заявила, что Крым является украинской территорией с точки зрения международного права. «Интересно рассматривать это заявление в контексте того, что Собчак, по сути, спойлер. То есть, технический кандидат, выдвижение которого санкционировано Путиным. Дочь человека, которого Путин уважал, и которому верно служил. Ведь получается, что это не Собчак Крым отдаёт», - пишет Казанский. По его словам, получается, что президент России сдает Крым устами Собчак, и это делается для того, чтобы избраться на новый срок, причем без проблем.
Напомним, что многие эксперты уже высказали мнение о том, что Собчак подписала себе «политический приговор» задолго до выборов – своими словами о Крыме она лишила себя поддержки многих избирателей, поскольку подавляющее большинство россиян осудили ее за слова о полуострове.