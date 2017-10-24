Министерство финансов РФ начало подготовку финансовой системы страны к обвалу рубля, – блогер

В России рассматривают ограничения конвертации валюты. Украину это тоже коснется. Когда большой корабль тонет, то он затягивает все вокруг вместе с собой. Единственная надежда спастись – это грести и отплывать подальше от гиганта. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский военный волонтер и блогер Мирослав Гай.
По словам Мирослава Гая, мы должны максимально разорвать связи с РФ. Все, кто сейчас с ней торгуют – пойдут на дно или изрядно подмокнут и, чем меньше таких компаний в Украине, тем больше возможности у нас пройти эту катастрофу безболезненней. Блогер отмечает, что о том, что на самом деле происходит в России не мешало бы понять тем людям, которые подвергаются пропаганде, а именно жителям Крыма и Донбасса.
«Хотя действия Путина и превратили меня в русофоба, одна из важнейших причин моего желания еще большего отрыва от РФ – отсутствие у той радужных перспектив. Нам не только опасно быть с РФ, но еще и не выгодно: технологий нет, деньги сейчас тоже схлопнутся – страна-изгой. Корабль тонет – греби подальше от тонущего корабля», – подытожил волонтер.