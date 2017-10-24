валюта
СпецтемаБлогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Российский социолог рассказал, зачем Кремлю понадобилась Собчак

Российский социолог рассказал, зачем Кремлю понадобилась Собчак
После заявления российской светской львицы Ксении Собчак о том, что Крым – украинский становится явной двухходовка Кремля. Навального власти побоялись зарегистрировать. Теперь он и вся созданная его сторонниками организационная и информационная инфраструктура будут работать на бойкот псевдовыборов. Это может привести к снижению явки в Москве и других крупных городах до позорно низкого уровня, к уличным беспорядкам и дестабилизации системы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный блогер, социолог Игорь Эйдман.

По его словам, Кремлю необходимо срочно «сменить повестку», перевести внимание на фальшивый объект. В этой ситуации кремлевские политтехнологи нашли на своем складе невостребованную резиновую куклу для мужчин серии «Собчак» и стали ее надувать. Совершенно неважно, что произносит эта кукла. Главное, что ее в любой момент могут сдуть и положить на полку.

Эйдман отмечает, самое позорное, что в этом спектакле участвуют некоторые якобы оппозиционные авторы, еще недавно призывавшие к бойкоту выборов. Сейчас они заговорили о выдвижении Собчак, как о каком-то серьезном политическом проекте. Такое ощущение, что вокруг куклы серии «Собчак» собралась целая толпа политологов, политтехнологов, блогеров. У всех губы дудочкой, каждый пытается припасть и надуть. Однако не всех допустят.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Привыкли оскорблять: популярный шоумен рассказал, что россияне думают об украинцах

Срочно: Гордон: «США выдвинули Украине условие, и два знаменитых украинца готовятся идти в президенты»
Важное за сутки
24 окт 2017
6706

Привыкли оскорблять: популярный шоумен рассказал, что россияне думают об украинцах

В интервью журналистам издания «Апостроф» Дмитрий Чекалкин, ранее занимавший должность украинского дипломата и военного переводчика, заявил, что россияне привыкли оскорблять украинцев, и при этом у

24 окт 2017
5590

Блогер: сегодня эти парни крушат суд, а завтра они будут крушить ваши квартиры

Как передает replyua.net, полиция задержала экс-комбата ОУН Коханивского, который стрелял в человека. В полиции сообщили, что Коханивский стрелял из незарегистрированного оружия. И тут начинается

Последние новости

Від візиту німецького президента до РФ нічого хорошого чекати не варто – блогер

Кримський Бандерівець: окупований Крим залишився без води і світла

Блогер: в окупованому Криму ФСБ перевіряє на лояльність навіть дітей

Блогер: Порошенко дійсно «зливає патріотів» , точніше тих, хто любить називати себе патріотом

Министерство финансов РФ начало подготовку финансовой системы страны к обвалу рубля, – блогер

Блогер: бути з Росією не тільки небезпечно, тепер це ще й банально невигідно

Российский социолог рассказал, зачем Кремлю понадобилась Собчак

Журналіст: багато незрозумілого лишається в цій історії

Блогер: як осоромився військовий злочинець Шойгу

Если мнение Собчак будет не единственным, то есть шанс разблокировать обмен и возвратить наших из российского плена, – блогер

Родителям на заметку: как уберечь своего ребенка от преступников?

В Украине опять сред белого дня воруют детей

Муженко розкрив подробиці свого візиту до Вашингтона

Ляшко рассказал нужно ли украинцам готовить тысячи гривен на лечение после принятия медреформы

Нусс: альтернативи цьому політику в Україні не бачать

Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

Блогер: ви знаєте, мені дуже шкода Саакашвілі

Експерт: не важливо що говорить надувна лялька Собчак – її у будь-який момент можуть здути і покласти назад на полицю

Соціальні мережі обурені: побитий вчора нардепом Соболєвим «провокатор» дійсно виявився кіборгом (відео)

Нусс: грузини були і будуть нашими друзями, незважаючи на політичного шахрая

 Новости за день