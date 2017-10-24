Российский социолог рассказал, зачем Кремлю понадобилась Собчак

После заявления российской светской львицы Ксении Собчак о том, что Крым – украинский становится явной двухходовка Кремля. Навального власти побоялись зарегистрировать. Теперь он и вся созданная его сторонниками организационная и информационная инфраструктура будут работать на бойкот псевдовыборов. Это может привести к снижению явки в Москве и других крупных городах до позорно низкого уровня, к уличным беспорядкам и дестабилизации системы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный блогер, социолог Игорь Эйдман.
По его словам, Кремлю необходимо срочно «сменить повестку», перевести внимание на фальшивый объект. В этой ситуации кремлевские политтехнологи нашли на своем складе невостребованную резиновую куклу для мужчин серии «Собчак» и стали ее надувать. Совершенно неважно, что произносит эта кукла. Главное, что ее в любой момент могут сдуть и положить на полку.
Эйдман отмечает, самое позорное, что в этом спектакле участвуют некоторые якобы оппозиционные авторы, еще недавно призывавшие к бойкоту выборов. Сейчас они заговорили о выдвижении Собчак, как о каком-то серьезном политическом проекте. Такое ощущение, что вокруг куклы серии «Собчак» собралась целая толпа политологов, политтехнологов, блогеров. У всех губы дудочкой, каждый пытается припасть и надуть. Однако не всех допустят.