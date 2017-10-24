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Блогер: як осоромився військовий злочинець Шойгу

Блогер: як осоромився військовий злочинець Шойгу
За словами блогера Максима Михайленка, серед російських державних діячів є чимало тих, які в тому чи іншому аспекті встигли осоромитись і показати свою некомпетентність. Цього разу оконфузився російський міністр оборони Сергій Шойгу, - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача, розміщений ним у соціальній мережі.

Так, блогер іронізує, що якби географії не існувало, то її варто було б вигадати для того, щоб висміювати російських генералів. Наприклад, очільник російського оборонного відомства і за сумісництвом військовий злочинець Сергій Шойгу днями заявив, що площа суходолу, «звільненого» російськими військовими від терористів так званої Ісламської держави у Сирії, становить п’ятсот три тисячі двісті двадцять три квадратних кілометра.

У цьому не було б нічого дивного, якби загальна площа всієї Сирії не становила сто вісімдесят тисяч квадратних кілометрів. Але це все – у порядку норми для російських військових, які не в ладах з географією. Чи варто тепер дивуватись, що полковник Петровський (псевдонім «Хмурий») переплутав два селища на Донбасі і збив «Буком» не російський рейс, як було задумано, а МН-17? – підсумовує блогер.
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