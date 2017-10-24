Романенко: Собчак нужна не для россиян, а для Ангелы, Эммануэля и Дональда

Как передает replyua.net, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента РФ светская львица Ксения Собчак, назвала оккупацию Крыма нарушением Будапештского меморандума и подчеркнула, что полуостров является украинским. Как пишет в своем блоге украинский журналист Юрий Романенко, этой фразы Собчак достаточно, чтобы часть наших экзальтированных соотечественников начала пускать пузыри радости и подпрыгивать до потолка.
«Вместе с тем, соотечественники должны помнить, что появление Собчак в избирательной кампании в России преследует всего одну цель – сделать унылые выборы императора, который сегодня восседает в Кремле, чуть веселее, дабы Ангела Меркель, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и еще пара человек немножко повеселились от мысли, что в России есть видимость демократии с правильными гендерными акцентами», – написал Романенко.
Он отмечает, поэтому пузыри радости можно пускать сколько угодно, как, кстати, и гнева, но, по сути, это ничего не поменяет. Слова актеров ничего не стоят, как бы они ласкательно не звучали для наших потрепанных северными ветрами ушей.