Адвокат: «Заявление Собчак о Крыме не имеет никакого смысла, - это прием для достижения цели»

Марк Фейгин, российский адвокат, прокомментировал заявление Ксении Собчак об украинском Крыме, отметив, что эти слова нового кандидата в президенты РФ ничего не значат, а являются лишь «риторическим приемом», чтобы достичь поставленной цели, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Собчак – это же кукольный кандидат. Ей отведены границы, в которых она должна держаться своего электората. Разумеется, ее выпустили для того, чтобы эти 12 абстрактных процентов недовольных пришли на выборы и легитимировали эту власть – не бойкотированием и не иными формами отказа от участия в выборах», - подчеркнул адвокат.
Фейгин также отметил, что Кремль уже отвел для Собчак определенные границы, и она будет действовать куда более свободно, чем Путин, являющийся основным кандидатом. По словам Фейгина, любые заявления Ксении Собчак не могут быть предпосылкой для каких-либо важных переговоров, и телеведущая использует самый обычный прием, чтобы достичь поставленной цели и привлечь внимание возможных избирателей.