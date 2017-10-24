Собчак пояснила, чей Крым на самом деле

Ксения Собчак, один из кандидатов на пост президента России, заявила о том, что полуостров Крым является украинской территорией, а аннексия Крыма – это нарушение Будапештского меморандума.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Коммерсант, об этом телеведущая рассказала на пресс-конференции, которая была посвящена ее выдвижению. «С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. После этого нужно разговаривать», - заявила Собчак. Кроме того, она произнесла несколько слов и об Украине, подчеркнув, что она остается одним из главных партнеров России, и нужно проводить переговоры с Киевом. Телеведущая отметила, что на правах кандидата в президенты она потребует освобождения всех политзаключенных, среди которых и Олег Сенцов, украинский режиссер.
Напомним, что о своем выдвижении в президенты России Собчак заявила несколько дней назад. Это произошло в тот же день, когда стало известно о том, что Алексею Навальному, российскому оппозиционеру, запретили участвовать в президентских выборах 2018 года.