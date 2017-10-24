Собчак выступила с новым громким заявлением о Крыме

Объявившая о своих планах баллотироваться на должность российского президента телеведущая Ксения Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине. Как передает replyua.net, об этом она сказала во время сегодняшней пресс-конференции.
«Если говорить с позиции международного права, Крым – украинский. Точка. Дальше нужно разговаривать. Каким образом это будет происходить, что будет дальше, как люди в Крыму дальше будут жить? Все это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернуться в Украину? Там на самом деле очень большое количество русских людей, которые это в действительности поддерживают. Однако на конкретный вопрос я конкретно отвечаю: мы не сдержали наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка», — заявила она. По мнению журналистки, речь идет об очень большой проблеме, которую еще предстоит решить. Собчак также подчеркнула, что поддерживает улучшение отношений с Украиной любой ценой.
Напомним, что не так давно Ксения Собчак заявила, что хочет принимать участие в выборах президента России. Она отметила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы «Против всех».