Дипломат: Путин злоупотребляет просмотром собственных российских телеканалов

Как уже стало известно, со слов президента России Владимира Путина, оказывается, в Украине произошел государственный переворот, причиной которого стала «отсрочка Януковичем подписания Соглашения об ассоциации с ЕС для улучшения ее текста». Именно так, а не трусливый отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС после двух тайных визитов в Сочи, а отсрочка. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан.
Он отмечает, что, еще оказывается, что не было в Украине никакой революции Достоинства, которая произошла из-за коррупции и беспредела «семьи Януковича». Более того, Путин дал понять, что Россия, просто боится, что на Донбассе украинцы устроят Серебреницу. Именно поэтому, оказывается, Россия защищает русскоязычных граждан Украины на ее же территории.
Вадим Трюхан отмечает, что в целом этот публичный ответ Путина дает четкое представление о нынешнем направлении мыслей хозяина Кремля в отношении Украины. «Не знаю, как у кого, а у меня складывается впечатление, что он злоупотребляет просмотром собственных российских телеканалов», – резюмировал дипломат.