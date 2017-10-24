На ведущую «Эха Москвы» напал ученый-физик

Стало известно, что Борис Гриц, совершивший нападение с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, имеет ученую степень в физике, передает replyua.net. Прежде он проживал в столице России, где в 1991 году стал выпускником Московского государственного педагогического университета по специальности «учитель физики». Такую информацию распространили журналисты со ссылкой на блог Грица и на информацию из открытых источников.
Иммигрировав в Израиль в 1993 году, он продолжил далее обучаться: получил магистерскую и докторскую степени в Еврейском университете Иерусалима (Гриц защитил диссертацию в области физики атмосферы). Также злоумышленник является автором нескольких научных статей, последняя из которых была опубликована в 2014 году. Академическую карьеру Борис Гриц продолжил в престижных университетах мира, где получил ученые степени. На протяжение 2007-2008 годах работал на должности постдока в Калифорнийском университете Дэвиса, (США), а после этого продолжил постдокторантуру в университете Тель-Авива (Израиль).
После возвращения в Россию в 2009 году, Гриц вначале был сотрудником Гидрометцентра в Москве, потом жил и в других городах, где зарабатывал преимущественно репетиторством.