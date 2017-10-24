Россия обвинила США в слежке за Керченским мостом

Американские самолёты-разведчики беспилотные летательные аппараты, а также на постоянной основе осуществляют полеты в район российских южных границ, а также к незаконно аннексированному Крыму. Цель таких полетов – наблюдение изменений за тем, как происходит изменение в группировке войск Южного военного округа (ЮВО) и строительством Керченского моста. Как передает replyua.net, соответствующее заявление озвучил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
«Скорее всего, главным заданием является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Не исключаю, что иностранные разведки интересуют и темпы строительства Керченского моста», — сказал он.
Согласно информации российского командующего, постоянно осуществляют полеты американские стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon. Главные маршруты их полетов пролегают в районе побережья Черного моря от западной части аннексированного Россией Крымского полуострова вплоть до Сочи.