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Привыкли оскорблять: популярный шоумен рассказал, что россияне думают об украинцах

Привыкли оскорблять: популярный шоумен рассказал, что россияне думают об украинцах
В интервью журналистам издания «Апостроф» Дмитрий Чекалкин, ранее занимавший должность украинского дипломата и военного переводчика, заявил, что россияне привыкли оскорблять украинцев, и при этом у граждан РФ нет понимания того, что такое отношение способно кого-то обидеть, передает replyua.net.

«В свое время мне приходилось работать в какой-то далекой периферии, в Екатеринбурге, Челябинске. И там меня особенно поражало то, как россияне относятся к украинцам. «Хохлы, что с вас возьмешь?». К тому же, они не стеснялись так разговаривать с тобой: «Вот опять эти ваши хохляцкие штучки». К тому же, они не могли подумать, что таким образом обижают человека. Подобно тому, как в Америке афроамериканцев называли «нигерами», вот у них такая же была привычка оскорблять своим отношением»,- рассказал Чекалкин.

Он также акцентировал свое внимание на том, что реакция украинских националистов, срывающих концерты артистов, которые выступают в России, является естественной в связи с событиями на Донбассе и в Крыму. «Я считаю, что это естественно. Это травматический синдром», - сделал вывод Чекалкин.
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