Дипломатам из России не позволили вывезти архив из Генерального консульства в Сан-Франциско

Американские власти не дали возможность российским дипломатам попасть в здание российского генерального консульства в Сан-Франциско для того, чтобы вывести консульский архив. Как передает replyua.net, такую информацию распространили в российском посольстве в США. «Власти США нам так и не дали нам возможности доступа в генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое закрыли после соответствующего решения со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон», — отмечается в заявлении.
Представители дипломатической миссии добавили, что это было сделано «несмотря на множественные протесты российского внешнеполитического ведомства и посольства». В заявлении сказано, что «консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения».
«Подобными действиями американская сторона в который раз серьезно нарушила существующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции. Халатное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности способствовало аналогичному обхождению с представительствами США в России», — указывает посольство РФ.