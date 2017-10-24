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Политолог: «Украинский проект нельзя считать победным, и теперь Путину нужна другая победная риторика»

Политолог: «Украинский проект нельзя считать победным, и теперь Путину нужна другая победная риторика»
Дмитрий Орешкин, известный российский политолог, считает, что «Украинский проект» провалился, и с каждым месяцем его все сложнее называть победным, поэтому Владимиру Путину, президенту РФ, нужна новая победная риторика. Как информирует replyua.net, об этом Орешкин пишет в блоге на Новом времени.

«Путину нужна хоть какая-нибудь победа. Сейчас Кремль пытается создавать победу в экономике. Путин говорит, что мы продемонстрировали рост 2%, забывая сказать о падении в предыдущие годы. И теперь рост означает не прибавку, а неполное восстановление достигнутых ранее результатов. Сегодня забыты все слова про «удвоение ВВП», про «рубль – тихую гавань для мировых финансов», - отмечает политолог.

По его словам, у российского президента больше нет побед на внутреннем и внешнем направлениях, и непонятно, «кому Россия может дать по морде в следующий раз». Орешкин отмечает, что Назарбаев и Лукашенко точно не подойдут, и остается прижать кого-то внутри страны. Политолог не исключает, что этим человеком может стать Чубайс, однако у народа уже не будет той эйфории, которую они испытали от «Крымнаша».
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