Философ назвал возможные причины распада России

Россия может развалиться из-за центробежных процессов внутри самой страны, и, если развал РФ все-таки произойдет, в этом случае возникнет угроза большой войны для всего мира.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на портал «Деловая столица», такое мнение высказал Игорь Чубайс, российский философ. Он считает, что нельзя допускать развала такой огромной страны, имеющей серьезный ядерный потенциал, поскольку это чревато самыми страшными последствиями для мира. «Во-первых, это чревато войной, которая может затронуть всех. Во-вторых, распад страны никаких проблем не решает. Вместо одного авторитарного режима возникнет множество, и что дальше?», - отметил философ.
Чубайс подчеркнул, что 26 лет назад распался Советский Союз, и теперь Россия является новым «изводом СССР». «Дело не в размере государства, а в совершенно неэффективной системе управления. Именно ее и надо менять, при этом сохраняя целостность России», - считает философ.