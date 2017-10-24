Стрельба в отряде Росгвардии: обнародованы подробности инцидента

Как информирует replyua.net, согласно с информацией издания, 23 октября уроженец Дагестана выпил, а после взял пистолет-пулемет и направился к одному из офицеров, чтобы выяснить отношения. Это был его сослуживец, поднявший ходатайство о его увольнении со службы. Первого, кого расстрелял дагестанец, был командир взвода, который всячески пытался убедить нарушителя одуматься. После этого злоумышленник расстрелял насмерть еще троих рядовых сослуживцев, которые сбежались звуки на выстрелов.
Группа спецназа Росгвардии была незамедлительно вызвана на место инцидента. Подозреваемый устроил перестрелку с бойцами отряда специального назначения. Однако, предпринимая попытки скрыться, преступник был ликвидирован. По факту происшествия правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело. Также осуществляется допрос военных в части, где были убийства.