Волонтер: "Нас всех ожидает решающий год"

Перед президентскими выборами Владимир Путин хочет заручиться доверием россиян, и для этого он использует или тему борьбы с терроризмом, или же крупную военную победу.
Как информирует replyua.net, об этом Мирослав Гай, известный волонтер, написал на своей странице в Фейсбуке. «Нас ждет решающий год. В РФ выборы х**ла, и он хочет провести их на фоне всеобщей любви российского охлоса. Такой же любви, как после Крыма. Почему? Да потому, что удавка вокруг РФ и Кремля затягивается», - отметил Гай. По словам волонтера, в Европе уже началась зачистка от всего российского – НАТО усиливает военную мощь на восточных границах, а также корабли альянса заходят и в Одессу.
«На этом фоне для сохранения власти и жизни Путину будет необходимо включить репрессивный аппарат на полную и закрыть страну. Это коснется и интернета. И иметь при этом поддержку у масс. Но такой вариант возможен только после выборов. И не просто выборов, а выборов на народной любви», - отметил волонтер и добавил, что объединение масс в России уже неоднократно наблюдалось.