Эксперт: «Французы ненавидят Путина»

Богдан Билогоцкий, председатель Объединения украинцев Франции, заявил о том, что сейчас французы ненавидят Владимира Путина, и отношение к России во Франции изменилось уже после первого Майдана в Украине, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
«Украину часто отождествляли с Россией. Так было еще недавно. Ситуация менялась после Майданов. Сейчас российское влияние ощущается во французском обществе гораздо меньше. Россия занимала у рядовых французов особое место, но уже сейчас французы ненавидят Путина. Это нам помогает», - отметил Билогоцкий. По его словам, среди граждан очень важно проводить разъяснительную работу, а также очень важна и работа историков.
«Сегодня КПФ почти не существует, получает на выборах минимальные проценты – 3-4%. Но ментально осталось то видение, что украинцы сотрудничали с немцами, что уничтожали евреев. Сегодня медленно, но и это меняется. В основном благодаря работе историков... Понемногу даже известные историки начинают нас поддерживать», добавил руководитель объединения.