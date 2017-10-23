Журналист: «Я с самого начала предупреждал Собчак об огромных рисках»

Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы», прокомментировал решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России, информирует replyua.net.
По словам журналиста, Собчак до последнего сомневалась в своем решении, и он очень много разговаривал с телеведущей и отговаривал от такого шага. «Я с самого начала говорил ей – теперь я это могу сказать, после принятия решения, — что я очень скептичен по отношению к ее выдвижению, исходя, во-первых, из политической конфигурации, которая складывается накануне президентских выборов чисто практически», - отметил Венедиктов. По его словам, он до сих пор не может понять мотивации и целей телеведущей, но с уверенностью может сказать, что скоро она столкнется с огромными рисками.
«Я сказал, что у нее громадные моральные риски – для меня это главное – и она будет обложена д*рьмом с головы до ног (ну это бог с ним) людьми, которые еще раньше были ей близки, и у нее могут возникнуть проблемы с теми людьми, приблизительно одинаковых взглядов с ней взглядов, которые не захотят ее понять», - подчеркнул журналист.