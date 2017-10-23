валюта
СпецтемаУченые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

По примеру Украины: в РФ заговорили о повышении страхового стажа

По примеру Украины: в РФ заговорили о повышении страхового стажа
Руководство Российской Федерации начало обсуждать повышение для граждан страны минимального трудового стажа, который является необходимым для получения пенсии. Как передает replyua.net, такую информацию распространили журналисты «Ведомостей» со ссылкой на федеральных чиновников, пожелавших остаться неназванными. Издание отмечает, что таким образом российские высокопоставленные чиновники хочет избежать непопулярной меры – повышения пенсионного возраста.

«В российском правительстве понимают, что повышение пенсионного возраста с политической точки зрения является нецелесообразным, лучше повысить стаж, который будет стимулировать людей выходить из тени», - приводит слова одного из собеседников издание. При этом, отмечается, что резко трудовой стаж повышать также не будут. «Фактически, это затягивание реформы и в перспективе пенсионный возраст неизбежно нужно будет повышать», - добавил он. Согласно информации представителя Министерства труда Российской Федерации, никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается.

В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Для получения страховой пенсии к этому времени им необходимо набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). До 2025 года минимальный стаж будет повышен до 15 лет, а минимальная сумма баллов – до 30.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
22 окт 2017
12080

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

В случае с 20-летним ребенком Еленой Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе, считая, что лучше выбрать Ветхий Завет (око за око), а чем Новый (кто из вас без греха, пусть первый

22 окт 2017
9119

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

У соціальних мережах активно обговорюють несподівану новину – практично весь день сьогодні глава держави Петро Порошенко провів у прифронтовій Авдіївці. Про подробиці візиту розповіли народний

22 окт 2017
6313

Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой

Неоднократно в СМИ сообщалось об охранниках Сакварелидзе, которые как раз накануне так называемых акций протеста попались на покупке гранатометов и автоматов Калашникова, но не назывались их

22 окт 2017
4718

Політик: те, що провокатори назвали «всенародним віче», виявилось черговим фейком

За словами українського політика Зоряна Шкіряка, спроби протестувальників імітувати під Верховною Радою Майдан провалились остаточно, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис,

Последние новости

Волонтер: "Нас всех ожидает решающий год"

В Минздраве рассказали, как оформить договор с личным врачом

Березовец назвал главную проблему для будущего Украины

Кароль: «У нас очень разная страна. Этого раньше не было»

Керри сделал громкое заявление о своей бывшей девушке, покончившей жизнь самоубийством

Приходько о Савченко: Она – стопроцентный агент Кремля

Киев стал лидером рейтинга городов мира с самой дорогой арендой жилья

Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Парубий прокомментировал запуск евроколеи из Львова в Польшу

В киевских МАФах полностью запретили продажу алкоголя

Лоукостер Ernest Airlines перевезет 200 тысяч пассажиров между Италией и Украиной в 2018 году

Эксперт: «Французы ненавидят Путина»

Эксперт: улетая подлечиться в Швейцарию или Германию, политикам нужно хотя бы постить селфи из украинских больниц

Журналист: «Я с самого начала предупреждал Собчак об огромных рисках»

Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО

Блогер: Егор не хочет проблем ни власти, ни себе, он просто очень хочет попасть в телевизор

Трамп предупредил о выходе США из НАФТА

Похорошевшая Джоли удивила фанатов романтичным образом

Российский сухогруз затонул возле берегов Японии

Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю

 Новости за день