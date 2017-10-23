По примеру Украины: в РФ заговорили о повышении страхового стажа

Руководство Российской Федерации начало обсуждать повышение для граждан страны минимального трудового стажа, который является необходимым для получения пенсии. Как передает replyua.net, такую информацию распространили журналисты «Ведомостей» со ссылкой на федеральных чиновников, пожелавших остаться неназванными. Издание отмечает, что таким образом российские высокопоставленные чиновники хочет избежать непопулярной меры – повышения пенсионного возраста.
«В российском правительстве понимают, что повышение пенсионного возраста с политической точки зрения является нецелесообразным, лучше повысить стаж, который будет стимулировать людей выходить из тени», - приводит слова одного из собеседников издание. При этом, отмечается, что резко трудовой стаж повышать также не будут. «Фактически, это затягивание реформы и в перспективе пенсионный возраст неизбежно нужно будет повышать», - добавил он. Согласно информации представителя Министерства труда Российской Федерации, никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается.
В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Для получения страховой пенсии к этому времени им необходимо набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). До 2025 года минимальный стаж будет повышен до 15 лет, а минимальная сумма баллов – до 30.