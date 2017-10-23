Дипломат: самое мощное оружие РФ – это мифы, в которые верят большинство россиян

Россияне любят мифы, любят создавать их, и разгонять в публичной сфере, но больше всего, конечно же, они любят верить им и жить ими. Почему так? Потому что так удобно, ведь мифы – это то, что позволяет закрывать глаза на очевидные неприятные вещи. Есть мифы, касающиеся решений российской власти и социально-экономического положения и гуманитарной сферы в России. Больше всего поражает миф о том, что «санкции приносят пользу России, у нас даже яблоки теперь есть собственные». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан.
Он отмечает, что больше всего россияне любят мифы об Украине. В эфирах самых рейтинговых российских каналов их сотни – про кровь младенцев, уничтожение снегирей, распятых мальчиков, печеньки Нуланд. Но есть еще и другие, - «Америка потратила 5 млрд долл. на государственный переворот», «бандеровцы готовятся идти войной на Россию», «освободив Донбасс, украинцы пропустят всех через фильтрационные лагеря и убьют тысячи мирных шахтеров», «Украинский язык – это не язык, а диалект русского», «Украина разваливается» и так далее и тому подобное. «Зачем все эти мифы? Мы в Украине не очень хорошо это понимаем, упрощенно считая, что россиянам навязываются мифы, в первую очередь об Украине, чтобы обеспечить высокую поддержку Владимиру Путину. Отчасти это так, и во многом именно он стал катализатором того, что мифотворческая политика получила статус абсолюта», – написал дипломат.
По его словам, мифы играют роль наркотика. Причем дешевого и качественного, они притупляют чувство стыда россиян за то, в каком состоянии их страна и кто ею руководит вот уже сколько лет. А кроме того, мифы держат граждан России в своеобразном интеллектуальном гетто, где не надо думать и проявлять инициативу. Они играют роль предохранителя от возможности проснуться, широко раскрыть глаза, посмотреть на мир, начать жить как все нормальные люди и стать свободными. Мифы, насколько бы они не были невероятными, очень живучи. В них свято верят.