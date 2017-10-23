Политолог: «В России началась подготовка к большому шоу»

Дмитрий Орешкин, российский политолог, прокомментировал решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты РФ и отметил, что в России начинается большое шоу, и, несмотря на известность телеведущей и ее рейтинги, в стране есть только один реальный кандидат на пост главы государства, и это – Владимир Путин, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время. По словам Орешкина, все остальные кандидаты – это спарринг-партнеры, хотя на их фоне Собчак выглядит более убедительно.
«Собчак – человек, имеющий общероссийскую известность. Она языкастая и умная и, ко всему прочему, блестящий медиаперсонаж. Учитывая то, что россияне относятся к выборам, как к балагану (что в общем-то заслуженно) и могут голосовать за Ксению Собчак «по-приколу», как они выражаются, то у нее реальный шанс набрать плюс-минус 10 % голосов. Если она наберет 15%, я не удивлюсь. Если наберет 7% голосов, то тоже не удивлюсь», - отмечает политолог.
По его словам, он реально удивится, если телеведущая заручится поддержкой 2 или 20 процентов избирателей. Орешкин считает, что у Собчак имеются реальные шансы побороться за третье или четвертое место на выборах, или даже за вторую позицию, естественно, после Путина.