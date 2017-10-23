Навальный прокомментировал решение Собчак баллотироваться в президенты

Алексей Навальный, вышедший на свободу после двадцати дней ареста, провел очередной митинг в Астрахани, а также записал видеообращение, в котором прокомментировал решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты РФ, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
«Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный - все могут идти на выборы. И я, в отличие от Путина, не собираюсь оспаривать права людей и говорить: ты можешь идти, а ты не можешь идти», - заявил российский оппозиционер. При этом он отметил, что в случае, если его не допустят к участию в выборах, голосование можно считать недействительным – Навальный уверен, что на президентских выборах он заручится поддержкой миллионов избирателей.
Напомним, что многие российские политики раскритиковали Собчак за ее решение. К примеру, Геннадий Зюганов назвал участие Собчак в выборах «трагикомедией и посмешищем».