Блогер: росіянам не дає спокою попіл Дрездена

За словами блогера Романа Попкова, у російського військового відомства й досі проривається ностальгія від єдиної отриманої ними великої перемоги. Саме тому у Москві так люблять проводити паралелі з Другою світовою війною і не люблять згадувати все, що було після неї, - інформує replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує: Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало, що сирійське місто Ракка (вважалось «столицею» так званої Ісламської держави – ред.), звільнене від терористів ополченцями за підтримки Сполучених Штатів, «повторило долю Дрездена, стертого з обличчя землі англо-американськими бомбардуваннями». Блогер іронізує, що у російському Міноборони сидять справжні знавці військової історії. Якби Дрездена не існувало, то його можна було б вигадати для російської пропаганди – мовляв, дивіть, які американці жорстокі.
Хоча з тим же успіхом можна сказати, що Ракка повторила долю Грозного, який російська армія знищувала двічі: у 1994-1995 та 1999-2000 роках. Тоді застосовувались не тільки авіація, а й танки, і системи залпового вогню, і важка артилерія. Або можна було згадати Донецький аеропорт, який кремлівські найманці обстрілювали з усієї доступної їм зброї багато місяців поспіль, аж поки він не перетворився у пил. Або Алеппо, в якому російська авіація зруйнувала все, що можна було зруйнувати. Можна було б провести багато аналогій, але вони не зачіпають серця речників російського військового відомства так, як Дрезден, - зауважує блогер.