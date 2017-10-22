Блогер: на фоні цього російські контрсанкції виглядають як жарти блазня

За словами блогера Мирослава Гая, наступний рік стане вирішальним у боротьбі світу з кремлівським режимом, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, оприлюднений експертом у соціальній мережі.
Так, блогер констатує, що удавка на шиї кремлівського режиму затягується все тугіше. Наприклад, танкові бригади США вже в Європі, у Польщі відкривають Центри контррозвідки НАТО, а в Одесу на постійній основі заходять американські авіаносці. Звісно, це лише для оборони, атакувати американці будуть зовсім іншим. Блогер нагадує, що вже у лютому наступного року буде оприлюднено доповідь американського Міністерства фінансів, яка вкаже на всіх, хто має справи з кремлівським режимом. Зараз люди роблять неймовірні речі для того, щоб не потрапити до цієї доповіді: розлучаються, ховають гроші, міняють прізвища. Вашингтон буде безжальним до власних громадян, яких спіймають на зв’язках з Москвою. Просто уявіть, що американці зроблять з нашими політиками, - зауважує Гай.
За словами блогера, на фоні цих фінансових санкцій всі російські контрсанкції виглядають як жарти несмішного блазня. Тому Путіну доведеться запустити репресивний апарат на повну та закрити країну – включно з лімітуванням інтернету. Але це він зробить не раніше, ніж минуть вибори. А вибори він має виграти на хвилі всенародної любові. Потрібна якась ейфорія, як після Криму, тому Кремль шукає можливості влаштувати «перемогу». У країні з епідемією СНІДу та пам’ятниками Сталіну на економічні, наукові чи культурні перемоги розраховувати не доводиться. Тому або війна, або теракти. Перевірено, у Росії це працює, - наголошує блогер.