Хто б казав: Путін звинуватив Симона Петлюру в антисемітизмі та фашизмі – блогер

За словами блогера Дмитра Вовнянка, у Російській Федерації вже давно існує викривлена реальність. Одним із прийомів створення такої «реальності» є приписування іншим тих недоліків, які притаманні самим росіянам. Нещодавно ми мали змогу бачити ще один приклад такої маніпуляції, - інформує replyua.net.
Так, напередодні російський президент Володимир Путін під час чергового виступу взявся коментувати встановлення пам’ятника Симону Петлюрі у Вінниці та назвав цього діяча «антисемітом і нацистом». А що сам Путін? Блогер пропонує звернути увагу на такі цитати: «Фашизм правий, адже він шукав справедливі соціально-політичні реформи», «Я категорично відмовляюсь оцінювати події останніх трьох місяців у Німеччині з точки зору німецьких євреїв...Я розумію їх душевний стан, але не можу перетворити його у критерій добра і зла, особливо при оцінці таких явищ світового порядку як німецький націонал-соціалізм».
Автором цих рядків є російський шовініст та шанувальник Гітлера Іван Ільїн. Ільїн помер у Швейцарії, але у 2005 році його останки перепоховали у Москві. На помпезній урочистій церемонії був присутній і Путін, який є шанувальником Ільїна. Російський президент неодноразово його цитував у своїх промовах, у тому числі – звертаючись до Федеральних зборів. Та, власне, і його ідеологію він цілком поділяє – доказом тому війна на Донбасі. І ця людина вирішила звинуватити в антисемітизмі та фашизмі Симона Петлюру. Дорікав би казан горщику, - зауважує блогер.