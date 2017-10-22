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Клоунов выпускают, когда случается накладка: бывший российский вице-премьер ярко прокомментировал выдвижение Собчак

Клоунов выпускают, когда случается накладка: бывший российский вице-премьер ярко прокомментировал выдвижение Собчак
Альфред Кох, ранее занимавший должность российского вице-премьера, сравнил планы журналистки Ксении Собчак принять участие в выборах президента России с выходом на арену цирка клоунов, чтобы отвлечь внимание зрителей, передает replyua.net со ссылкой на запись Коха в соцсети Facebook.

«Если в цирке происходит та или иная накладка: то ли акробат сорвется с высоты, то ли лев дрессировщика покусает, то (пока униформисты уносят на носилках искалеченного акробата либо засыпают опилками кровь на арене) для отвлечения вниманию выпускают клоунов», - написал Кох. Также политик добавил, что «яркие костюмы и наивный идиотизм шуток способны отвлечь зрителей от настоящей трагедии, которая развернулась на сцене. По убеждению Коха, сейчас таким клоуном выступает Ксения Собчак, сообщившая о планах баллотироваться на наивысшую государственную должность.

После этого он привел аналогию с нынешней ситуацией в России. «В условиях, когда страна ведет одновременно две несправедливые войны, когда она захватила чужую территорию, когда экономика в ужасном состоянии, на сцену выпускают клоунов», - отмечает Кох.
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