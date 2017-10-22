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Явлинский назвал прекращение войны в Украине самым главным вопросом

Явлинский назвал прекращение войны в Украине самым главным вопросом
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что его первыми пунктами в президентской предвыборной программе станут война России в Украине и Сирии, проблема Крыма, нормализация отношений с миром и восстановление экономики страны, передает replyua.net.

«Там погибло несколько десятков тысяч людей. Там сбивают гражданские самолеты. Там пока что нет никакой перспективы. Там идет деградация огромного региона. По моему мнению, самым первым вопросом является прекращение войны с Украиной. Это самый первый и самый главный вопрос», – отметил политик. По словам Явлинского, он поставил бы на второе место решение проблемы Крыма, который Россия незаконно оккупировала. «Есть еще и третий вопрос - постепенный вывод контингента нашей страны из Сирии. Четвертый вопрос заключается в налаживании нормальных отношений с мировым сообществом и прекращение создания из России мишени, против которой постоянно назначаются те или иные санкции», - заявил лидер партии «Яблоко».

По словам оппозиционера, в связи с плохой ситуации в экономике в России нереально решить социальные проблемы.
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Горячая тема: Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

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