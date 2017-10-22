Вся в серебре: в Минске Собчак стала ведущей закрытой вечеринки

Телеведущая Ксения Собчак, недавно объявившая о своем участии в выборах российского президента, провела в белорусской столице закрытую вечеринку, передает replyua.net со ссылкой на tut.by. Отмечается, что данное мероприятие состоялось в связи с открытием бизнес-центра Riviera Plaza. В ходе посещения Беларуси Собчак не захотела давать какие-либо интервью, заявив, что у нее «ограниченное количество времени».
По словам организаторов вечеринки, у Ксении достаточно скромные требования, поскольку все, что она просила – это горячий чай и куриные котлетки. «Подобно всем российским звездам, она прибыла в Минск бизнес-классом в самолете компании «Аэрофлот». Отметим также, что Ксения летела вместе с Филиппом Киркоровым, который сегодня дает концерт в «Минск-Арене». После того, как завершится мероприятие, она улетает в Москву», — рассказали организаторы мероприятия. Отмечается, что на сцене Собчак пришла в блестящем платье с меховой накидкой, на губах — яркая помада. Всю вечеринку Ксения не переставала шутить, в том числе, о себе.
«Друзья, хочу сказать, что вам сильно повезло, так как в ближайшее время мы не будем проводить встречу в таких декорациях. Проведение этой встречи планировалось давно, так что нужно исполнять обещания. Последний раз видите меня в серебре. Следующий раз — только на переговорах с Лукашенко», — говорила Собчак.