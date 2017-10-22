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Алексей Навальный вышел на свободу

Алексей Навальный вышел на свободу
Сегодня, по истечении 20 суток административного ареста, на свободу вышел российский оппозиционер Алексей Навальный. Как передает replyua.net, соответствующую информацию политик разместил в социальной сети Instagram. «Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню «Дай мне слово, ведь я тамада» по радио. К дальнейшей работе готов», - отметил он. Также Алексей Навальный добавил, что уже сегодня вечером он планирует посетить город Астрахань и выступить там на митинге.

По информации портала фотопроекта «Это Навальный» отмечается, что политик отправился в офис Фонда борьбы с коррупцией. Вместе с тем, агентство «Интерфакс» сообщило, что у спецприемника на улице Мневники в Москве, где отбывал наказание Навальный, утром уже находились журналисты. Они не смогли увидеться с политиком.
Журналисты «Дождя» сообщил, что в предыдущие разы политика вывозили из спецприемника в отделение полиции и отпускали там.

Представители движения «Протестная Москва» в связи с освобождением Навального установили на Большом Москворецком мосту транспарант «Путин – пора убирать. Навальный – пора выбирать».
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