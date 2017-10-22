Алексей Навальный вышел на свободу

Сегодня, по истечении 20 суток административного ареста, на свободу вышел российский оппозиционер Алексей Навальный. Как передает replyua.net, соответствующую информацию политик разместил в социальной сети Instagram. «Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню «Дай мне слово, ведь я тамада» по радио. К дальнейшей работе готов», - отметил он. Также Алексей Навальный добавил, что уже сегодня вечером он планирует посетить город Астрахань и выступить там на митинге.
По информации портала фотопроекта «Это Навальный» отмечается, что политик отправился в офис Фонда борьбы с коррупцией. Вместе с тем, агентство «Интерфакс» сообщило, что у спецприемника на улице Мневники в Москве, где отбывал наказание Навальный, утром уже находились журналисты. Они не смогли увидеться с политиком.
Журналисты «Дождя» сообщил, что в предыдущие разы политика вывозили из спецприемника в отделение полиции и отпускали там.
Представители движения «Протестная Москва» в связи с освобождением Навального установили на Большом Москворецком мосту транспарант «Путин – пора убирать. Навальный – пора выбирать».