У Путина прокомментировали победу США над ИГИЛ в Ракке: «это недоумение»

Как информирует replyua.net, российский военный заявил: «Громкие заявления официальных представителей администрации Дональда Трампа о «выдающейся победе» над боевиками «Исламского государства» в Ракке могут вызвать исключительно недоумение». При этом он отметил, что в Вашингтоне считают, что террористы в Сирии контролировали только город Ракка.
В это же время Конашенков подчеркнул, что Ракка – это город-провинция, где до начала войны проживало порядка 200 тысяч человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по освобождению города – не более 45 тысяч. Представитель оборонного ведомства России подчеркнул: «Для сравнения, Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло больше, чем полмиллиона человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС РФ за десять дней». Помимо прочего он отметил, что вследствие ударов авиации коалиции во главе с США в руинах Ракки были похоронены тысячи мирных жителей.