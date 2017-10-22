Венедиктов назвал главную задачу администрации Путина

Администрации России очень выгодно представлять Ксению Собчак кандидатом на пост президента, поскольку в Кремле рассчитывают на то, что во время предвыборной кампании Собчак поссорится с Алексеем Навальным.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Эхо Москевы», об этом рассказал главный редактор этой радиостанции Алексей Венедиктов. «Стравить их, заставить переключиться с Путина на Собчак, и главный противник на этом этапе – Собчак, а дальше – не допустим, и вся история. Навальный не должен реагировать. Потому что, безусловно, на этом этапе предрегистрации, мне кажется, что вообще еще рано говорить о том, кто куда пойдет. А дальше – у каждого своя точка зрения», - считает Венедиктов.
По словам журналиста, ранее он пообщался с Собчак, и эта встреча состоялась незадолго до того, как телеведущая говорила с Путиным. «Задача администрации, когда она приняла решение раскручивать, была не Собчак, а Навальный. Надо понять, что цель – это Навальный... Чтобы Навальный прыгнул на Собчак», - добавил Венедиктов.